Violenza su una bimba di otto anni. C’è la condanna bis per un anziano

Con la scusa di farle il solletico, aveva fatto sedere sopra di lui una bimba di otto anni e l’aveva palpeggiata. È stato condannato un maceratese di 74 anni, finito sotto accusa per il reato di violenza sessuale aggravata. L’anziano attualmente si trova in carcere per scontare la pena di dieci anni per abusi sulle sue due nipotine, delle quali era lo zio acquisito.

La vicenda risale al periodo compreso tra il 2010 e il maggio 2013 e i fatti erano avvenuti a Macerata, in un laboratorio dove l’anziano, in quel periodo, faceva dei lavori. È lì che, secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Enrico Riccioni, in più episodi, almeno una volta alla settimana, avrebbe costretto una bambina, che all’epoca dei fatti aveva otto anni, a subire atti sessuali, e in particolare palpeggiamenti.

Dalle ricostruzione è emerso che l’uomo dopo aver fatto sedere la piccola, che andava a trovarlo in quei locali, con i genitori che ne erano a conoscenza, fingendo di farle il solletico, in alcune occasioni, aveva messo le sue mani sotto la maglietta della bambina, toccandole fianchi e seno, mentre in altre occasioni mantenendo questa volta le mani sopra i vestiti le aveva toccato le parti intime.

L’anziano, difeso dall’avvocato Olindo Dionisi, aveva sempre negato le accuse. Ieri il collegio dei giudici del tribunale di Macerata ha condannato il 74enne a due anni (quanto era stato chiesto dal pubblico ministero Riccioni), che sono stati aggiunti alla precedente condanna di dieci anni. "Attendo di leggere le motivazioni, poi valuterò se fare appello oppure no", ha detto l’avvocato Olindo Dionisi.