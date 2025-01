Violenza sul lungomare. Condannato un 25enne

Molestie sessuali nei confronti di una ragazza sul lungomare sud: per questa accusa è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione un 25enne polacco, assolto invece un 28enne originario dell’Ecuador che era finito sotto processo con lui. Ieri in tribunale a Macerata la sentenza per una vicenda che era avvenuta la sera del 29 maggio 2021, intorno alle 22.30, sul lungomare Piermanni, non lontano da un locale.

Secondo l’accusa, il giovane polacco e il ragazzo dell’Ecuador avevano notato una ragazza dell’Anconetano, all’epoca dei fatti 21enne, seduta su una panchina nei pressi di un’area verde sul lungomare Piermanni. Insieme con lei c’era anche una sua amica. I due si erano seduti vicino a lei e avevano cominciato a metterle le mani addosso, palpeggiandola. La giovane, anche per via di qualche bicchiere di troppo, non era stata in grado di difendersi, e anche la sua amica non era nelle condizioni di poter intervenire. Ma la scena non era passata inosservata: una coppia di fidanzati, capendo cosa stesse succedendo, aveva subito dato l’allarme e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ma prima dell’arrivo delle pattuglie, i due giovani si erano già allontanati.

I carabinieri avevano subito avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti ed esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona dove erano avvenuti i fatti. Alla fine i due ragazzi erano stati rintracciati e denunciati per il reato di violenza sessuale; l’ecuadoriano aveva avuto la misura cautelare in carcere, e il polacco l’obbligo di dimora.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Vincenzo Carusi ha chiesto la condanna a due anni e mezzo di reclusione per l’ecuadoriano, e l’assoluzione per il polacco. Invece quest’ultimo, difeso dall’avvocato Marco Linardelli, è stato condannato a un anno e otto mesi (con la pena sospesa), mentre il 28enne dell’Ecuador, difeso dall’avvocato Alessia Pepi (ieri sostituito dal collega Vanni Vecchioli) è stato assolto con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste".

"Per come è andata l’istruttoria – ha commentato l’avvocato Marco Linardelli – questa decisione è sconvolgente. Ora aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza e poi faremo appello".

Chiara Marinelli