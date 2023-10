Violenza sulla compagna: condannato

Due anni di maltrattamenti e violenze alla sua compagna che alla fine, dopo averlo perdonato mille volte, si era decisa a chiedere aiuto ai carabinieri. Per questo è stato condannato a sei anni un giardiniere 43enne di Montecosaro, accusato anche per le armi non denunciate e per violenza sessuale. I fatti sono successi dal 2016 fino alla fine del 2018. L’uomo sottoponeva la compagna a violenze fisiche e psicologiche. Per una gelosia morbosa, l’operaio la terrorizzava e la minacciava di morte di continuo, in alcuni casi costringendola anche a subire rapporti sessuali. In più occasioni, pazzo di rabbia, aveva tentato di buttare la donna giù dal balcone, a volte anche davanti alla figlia piccola di lei, che all’epoca aveva 9 anni. Nonostante questi comportamenti, la donna aveva sempre creduto ai suoi pentimenti e alle promesse di non farle più del male, promesse che però non erano mai mantenute. Alla fine, il 29 dicembre del 2018, durante l’ennesimo litigio il giardiniere aveva rovesciato un tavolo e le sedie, scagliando piatti e bottiglie sulle pareti; poi aveva preso una delle bottiglie e l’aveva lanciata contro la donna, colpendola alla schiena, e costringendola a scappare e a chiedere rifugio a casa dei vicini. A quel punto lei si era decisa a rivolgersi ai carabinieri chiedendo aiuto, aveva raccontato cosa stesse vivendo da due anni, e con la figlia era stata accolta in una struttura protetta. Quando poi i militari avevano notificato all’uomo la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna, avevano anche perquisito casa sua trovando una pistola e una carabina Hatsan, entrambe modificate per essere più offensive, ed entrambe non denunciate. In seguito, la donna aveva denunciato l’ex anche per stalking, perché nonostante il divieto di avvicinamento, avrebbe continuato a perseguitarla con telefonate e messaggi continui, terrorizzandola. Ieri per lui si è chiuso il processo. Il pm Rosanna Buccini, ricordando le testimonianze e i precedenti dell’imputato, ha chiesto la condanna a sette anni e sette mesi. L’avvocato Sante Monti ha invece ridimensionato la gravità degli episodi denunciati. Alla fine il collegio, presieduto dal giudice Andrea Belli, ha inflitto al giardiniere la pena di sei anni di reclusione per le accuse di maltrattamenti, violenza sessuale e per la detenzione delle armi; l’uomo invece è stato assolto dall’accusa di stalking. Ora lui potrà fare Appello per far valere le proprie ragioni.