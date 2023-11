Violenza sulle donne. A teatro per riflettere

“Parlami d’amore“ è il primo spettacolo sul tema della violenza sulle donne nell’ambito della campagna “Respect is an act of love“. Stasera (21,15), al teatro Annibal Caro "si alterneranno momenti di riflessione a musica e performances" spiega il consigliere comunale Paola Fontana, tre le organizzatrici dell’iniziativa promossa dagli assessorati alla Cultura e Pari opportunità con la compartecipazione di cooperativa sociale Il Faro - Servizi Antiviolenza, Azienda Teatri, ass.1522, Il Palco – Laboratorio musicale, Veder Crescere con il Dialogo, Contemporanea 2.0 e Sportello Informadonna. "Il moderatore Andrea Foglia intervisterà le operatrici degli sportelli Antiviolenza e InformaDonna – aggiunge Fontana –. Poi spazio per la musica di Bip Gismondi, Renzo Morreale e Luigi Gnocchini, quindi le esibizioni dei ragazzi di Contemporanea 2.0 guidati da Vanessa Spernanzoni".

f. r.