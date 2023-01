"Violenza sulle donne, denunce in crescita"

di Paola Pagnanelli

Dallo spaccio al rischio di infiltrazioni criminali, guardia alta in procura sulla situazione della criminalità provinciale. A tracciare il bilancio della situazione nel Maceratese è il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone, da settembre alla guida dell’ufficio al quarto piano del palazzo di giustizia.

Procuratore, ormai da tempo la relazione della Direzione nazionale antimafia invita alla massima allerta, nelle Marche e nel maceratese in particolare, per il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata tra le piccole imprese e, soprattutto, la ricostruzione nel cratere sismico. Ci sono segnali di pericolo attuale?

"Per quanto ho potuto vedere, i controlli in questo campo ci sono, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione, che rappresenta un rischio potenziale. L’attenzione su questo fronte è massima, con la speranza che sia sufficiente, perché purtroppo, come avvenuto altrove, questi fenomeni spesso emergono all’improvviso in modo clamoroso".

L’anno appena concluso ha visto sei morti per overdose, la droga è un’emergenza specifica e particolarmente grave di questa provincia?

"È vero che nel 2022 c’è stato un numero troppo elevato di morti per overdose, però va anche detto che questi fenomeni vanno a momenti. In generale però qui la situazione mi sembra analoga al resto delle Marche. C’è il problema dell’Hotel House, ovviamente. Spesso si pensa che i problemi si risolvano confinandoli da qualche parte, ma non è così purtroppo e le conseguenze dilagano. Ma sono situazioni che conoscono anche le altre province. A Pesaro, dove ero in servizio prima di venire a Macerata, c’è un parco dove ormai le famiglie non vanno più, per lo spaccio e i problemi di degrado connessi a questo".

Come è invece la situazione per i reati di genere come i maltrattamenti in famiglia, la violenze sessuali, lo stalking?

"In questo campo le denunce sono numerosissime. Mentre sono in calo tutti i reati, questi sono gli unici con numeri sempre in aumento e meritano tutti attenzione, perché ogni giorno si legge di donne aggredite da qualche parte in Italia. I meccanismi accelerati della procedura prevista con il codice rosso, proprio per questi reati, rischia di caricare di effetti negativi situazioni che non lo sarebbero: se tutto è grave, non si distingue più bene. Con questi reati, la procura va a mettere l’occhio nel buco della serratura della coppia, dove le dinamiche sono varie e imprevedibili. Capita che marito e moglie, dopo la denuncia, si riconcilino. Così come capita che un divieto di avvicinamento sia del tutto inefficace quando un uomo intende perseguitare una donna; se viene violato, può scattare l’arresto, ma la legge non prevede la misura cautelare quindi l’arrestato può tornare in libertà. È difficile leggere queste situazioni. Di certo, le denunce sono sempre di più, ma anche in questo caso il fenomeno non è più spiccato qui rispetto ad altre zone".