Violenza sulle donne, i progetti dei ragazzi del liceo Cantalamessa

Anche gli studenti e i docenti del liceo artistico Cantalamessa hanno partecipato con una serie di iniziative alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Per prima cosa si è svolta un’assemblea ed è stato osservato un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza. Gli studenti dell’indirizzo "Audiovisivo e Multimediale", inoltre, hanno realizzato un video per sensibilizzare tutti a non rimanere indifferenti (video che è stato presentato anche alla serata "Guardami negli occhi. Nel nome di Carmen" al Lauro Rossi) e quelli dell’indirizzo "Architettura e Ambiente" hanno progettato e realizzato alcune panchine rosse, installate all’interno dell’istituto e nel giardino esterno. Una classe ha ideato e realizzato una targa, scegliendo come immagine centrale le scarpette rosse.