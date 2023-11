Violenza sulle donne, riflessioni in classe con il giudice Paciaroni

Grande interesse per l’incontro con gli studenti dell’Ipsia, Itc Corridoni, liceo Stella Maris e Bonifazi, incentrato sul femminicidio e il giudice Paciaroni in veste di conferenziere. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato ai Servizi educativi e dallo sportello Informadonna, è inserita nella campagna di prevenzione “Respect Is an act of love” dell’amministrazione. "Grazie al Corridoni Bonifazi che ci ha ospitati – dice l’assessore Barbara Capponi – e in particolare al giudice Paciaroni che con grande competenza ha saputo trattare argomenti delicati, tenendo alta l’attenzione dei ragazzi. La presenza di un esperto dell’argomento per parlare ai giovani di prevenzione rappresenta quell’esempio di comunità educante di cui tutti abbiamo bisogno". Le dirigenze scolastiche hanno chiesto di organizzare altri incontri. L’incontro è stato aperto con la visione del filmato “Metamorfosi… non chiamarmi amore”. Nel corso dell’incontro, oltre alla disamina giuridica, sono state approfondite le cause del fenomeno. Oltre a Capponi presenti la consigliera Paola Fontana e l’avvocato Tizzi.