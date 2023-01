Violenza sulle donne, un convegno sulla tutela della vittima

Un convegno sulla tutela della vittima e per far luce sul preoccupante fenomeno della violenza contro le donne. E’ in programma per le 17 di domani, nei locali di Deva Ars, a Porta Zoppa. Il titolo dell’appuntamento è ‘La tutela della vittima: profili giuridici, psicologici e penali’. Dunque, sarà trattato un tema di studio nazionale del Lions, quello relativo alla violenza nei confronti delle donne. Il relatore del dibattito è l’avvocato Paolo Carnevali, penalista specializzato in difesa della vittime di crimini violenti, e per l’occasione interverrà il legale civitanovese Anna Maria Recchi. Saranno presenti anche l’eligendo del comitato Pari opportunità Marco Cecconi e i rappresentanti delle associazioni attive nell’ambito della lotta alla violenza sulle donne. L’incontro è organizzato dal Lions Club Host di Civitanova, realtà presieduta da Roberto Giannoni, e accreditato dall’ordine degli avvocati di Macerata.