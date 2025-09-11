Violenze e abusi sulla moglie. Informatico sotto accusa

Scappa dal marito che la picchia, scende in strada e chiede aiuto a una agente della polizia locale. Dopo la denuncia della donna, ieri è stato rinviato a giudizio un informatico 42enne, finito sotto accusa per maltrattamenti e violenza sessuale.

I fatti da ricostruire sarebbero avvenuti da ottobre 2021 fino a novembre 2022. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe maltrattato la donna, con la quale all’epoca era sposato, insultandola ripetutamente e picchiandola, anche davanti al figlio. Episodi di violenza che avevano indotto la donna, in più occasioni, ad allertare i carabinieri per chiedere aiuto. In una occasione, nel novembre 2022, l’uomo avrebbe picchiato la donna, colpendola con violenza e provocandole alcune lesioni; lei era andata al pronto soccorso, dove aveva avuto una prognosi di sette giorni. In quella circostanza la donna, spaventata, si era vista costretta a scappare dalla propria abitazione, e arrivata in strada aveva incontrato una agente della polizia locale a cui aveva chiesto aiuto.

Il 42enne deve rispondere anche del reato di violenza sessuale. In una occasione, infatti, trovandosi insieme con la moglie, dopo essersi fermato in un posto appartato avrebbe abbassato i pantaloni della donna. Al rifiuto di lei di avere un rapporto sessuale, l’uomo avrebbe cercato di spogliarla, toccandole le parti intime e avvicinandole con forza il volto ai genitali, costringendola a subire atti sessuali.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza preliminare, davanti al giudice Daniela Bellesi. L’uomo, difeso dall’avvocato Michela Romagnoli, è stato rinviato a giudizio, come chiesto dal pm Francesco Carusi. Il processo si aprirà il 28 ottobre. In aula l’uomo potrà dare la sua versione dei fatti e respingere le accuse.

Chiara Marinelli