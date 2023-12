Violenze e danni ai giardini Diaz. Bar chiuso per una settimana

Chiuso per sette giorni il bar ’La Rotonda’ ai giardini Diaz. Lo ha deciso la questura, nell’ambito di una serie di controlli per la prevenzione dei reati e di ogni forma di criminalità. Ieri mattina, su ordine del questore Luigi Silipo, i poliziotti della divisione di polizia amministrativa hanno notificato il provvedimento al titolare del locale. Nei mesi scorsi, infatti, secondo gli inquirenti, il bar è stato teatro di episodi anche violenti, che hanno visto protagonisti gli avventori, molti dei quali sono minorenni. Il mese scorso gli agenti della Volante sono dovuti intervenire per una violenta lite tra quattro giovani, alcuni giorni prima un ragazzo era stato sorpreso nello stesso luogo con una forbice, con la quale intimoriva gli altri avventori. Negli ultimi mesi, numerose sono state le segnalazioni dei cittadini a proposito di avventori ubriachi fradici, oppure di soggetti che avevano comportamenti intimidatori, in alcuni casi anche danneggiando sia gli arredi del bar, sia le auto in sosta nelle vicinanze. Questi episodi sono stati una turbativa alla sicurezza pubblica e alla tranquillità delle persone. Inoltre, in molti casi sono stati provocati da soggetti già con precedenti penali. Preso atto quindi della situazione e ritenuto di dover intervenire, per evitare nell’immediato che possano ripetersi episodi simili di violenza in danno degli avventori del bar sia all’interno del locale che nelle sue vicinanze, è arrivato il provvedimento di chiusura del bar per sette giorni. ’La Rotonda’ è un punto di ritrovo di tantissimi ragazzini della città e non solo, in particolare nelle serate del mercoledì. Proprio per questo, secondo la questura, deve esserci la massima attenzione soprattutto in materia di somministrazione di alcolici e di frequentazioni. I controlli della polizia sono stati costanti per verificare come stessero le cose e per evitare che alcune situazioni potessero degenerare. Ora si è arrivati a questo provvedimento più drastico, con la speranza di disincentivare i malintenzionati a farsi vedere da quelle parti e di riportare tutti nell’alveo della legalità, per garantire un divertimento sano senza danni a cose o persone. I controlli da parte delle forze dell’ordine proseguiranno ancora nella zona del giardini Diaz.