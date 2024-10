"Violenze e sevizie alla moglie"

Maltrattata, picchiata e costretta dal marito a subire rapporti sessuali dolorosi con l’uso di sex toys e oggetti vari, e a vedere video pornografici. È finito sotto accusa per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni un imprenditore di 62 anni, residente in un piccolo Comune dell’entroterra maceratese. Ieri mattina in tribunale a Macerata su questi episodi si è tenuta l’udienza preliminare, davanti al giudice Giovanni Manzoni.

I fatti che vengono contestati all’uomo sarebbero avvenuti tra il 21 dicembre del 2020 e il primo novembre del 2022. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, l’uomo avrebbe maltrattato la moglie, offendendola di continuo con parole come "stupida, non capisci niente, cretina" e altri epiteti particolarmente volgari, accusandola anche di non essere una brava madre e minacciandola che le avrebbe fatto togliere la figlia, minorenne. L’avrebbe obbligata ad acquistare sex toys e a vedere video pornografici, sottoponendola anche a rapporti sessuali dolorosi con oggetti, rapporti che non venivano interrotti fino al soddisfacimento dell’uomo. Alla presenza della figlia un giorno, mentre erano in casa, il 62enne avrebbe aggredito la donna, afferrandole il viso con una mano, prendendola per il braccio e colpendola, provocandole lesioni fisiche giudicate poi guaribili in cinque giorni dai medici del pronto soccorso, ma anche un trauma di natura psicologica e uno stato di forte agitazione. Secondo l’accusa, la vittima sarebbe stata colpita alla testa, sbattuta contro il muro e afferrata per la mandibola.

Nel mese di agosto del 2022, dopo che la donna le aveva manifestato la volontà di separarsi, il marito la avrebbe costretta a un rapporto sessuale nonostante le sue resisenze.

L’imputato respinge ogni accusa, e in udienza l’avvocato difensore ha sottolineato che era stata chiesta l’archiviazione da parte della procura, al termine delle indagini, richiesta poi respinta dal tribunale. La difesa ha chiesto poi il processo con il rito abbreviato, e l’udienza è stata rinviata dal giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni al 5 febbraio, quando sarà pronunciata la sentenza.

La vittima si è costituita parte civile ed è assistita dall’avvocato Lorella Ricciardi.

Chiara Marinelli