"Violenze fisiche e ricatti: donne ancora troppo sole"

Compie 10 anni lo Sportello antiviolenza ed antistalking di Recanati, ubicato al piano terra dell’ospedale Santa Lucia, e il suo responsabile, la psicologa Margherita Carlini, traccia un bilancio della sua attività nell’ambito del secondo ciclo d’incontri di formazione dedicato agli operatori impegnati nella rete di sostegno alle donne che hanno subito violenza. I dati sono riferiti all’anno scorso quando sono state ben 60 le donne, tra i 18 e i 75 anni di età, accolte dal servizio e con loro i figli minori, circa un’ottantina di bambini: "Generalmente vengono da noi per denunciare la violenza psicologica a cui sono sottoposte e nella gran parte dei casi a questa si unisce quella fisica con episodi di gravità e di frequenza differenti - sottolinea Carlini -. Spesso sono donne che stanno già separandosi dal proprio partner e in questa fase generalmente la violenza si trasforma, acquisendo altre modalità che spesso coinvolgono anche i figli minori, utilizzati per mantenere il controllo e condizionare la donna". Aperto nel 2013, lo sportello garantisce una reperibilità h24 (contatto telefonico 071-7587234). "In tutti questi anni c’è stato solo un uomo che si è presentato per chiedere informazioni per un comportamento persecutorio subìto, ma è stato inviato ad altro servizio - chiarisce Carlini -. Delle donne che abbiamo seguito, 52 sono italiane a significare che spesso per le straniere è più difficile accedere a questo tipo di servizio, anche per una mancata autonomia personale. Per loro è più facile rivolgersi direttamente ai servizi sociali per un sostegno abitativo o economico e in quella sede denunciare anche la situazione difficile che vivono". Carlini precisa che lo sportello non lavora sull’emergenza, per la quale ci sono altri servizi attivi, ma l’obiettivo è quello di avviare un percorso di sostegno e accompagnamento della donna nella gestione del conflitto. "La paura più grande delle donne - conclude Carlini - nel denunciare la violenza che subiscono è il rischio di allontanamento dei figli poiché sanno bene che sono vulnerabili anche dal punto di vista economico: per questo è molto importante la rete per sostenerle non solo psicologicamente ma anche economicamente".