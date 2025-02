Violino e orchestra sabato sera al teatro Lauro Rossi

Sabato al Lauro Rossi la Form porta, insieme all'orchestra filarmonica marchigiana diretta da Maurizio Colasanti, la violinista Yume Zamponi, primo premio Postacchini. In programma c’è il concerto per violino e orchestra di Johannes Brahms, composto a metà del 1878. L’opera è percorsa in misura prevalente da un’esuberanza di melodie e da una radiosa amabilità di tono; oggi è universalmente considerata come una delle opere più riuscite del musicista tedesco e rappresenta uno dei concerti per violino più famosi nella storia della musica. Seguirà una sinfonia di Mozart, il suo ultimo lavoro, datato 1788, che fu composto insieme ad altre due sinfonie in pochissimo tempo. L’aspetto più nuovo di queste sinfonie mozartiane è che ognuna esibisce un proprio carattere, difficilmente definibile ma inconfondibile, che porta al più alto grado quel processo di maturazione che si riscontra nella tarda produzione strumentale di Mozart. Il concerto è in abbonamento e i biglietti da 5 a 20 euro acquistabile in biglietteria oppure online su vivaticket.