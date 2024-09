Violoncello, masterclass con Brunello

Il violoncellista Mario Brunello da domani a domenica terrà una masterclass a San Ginesio. Il progetto è promosso dalla società Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona, con la Regione e la collaborazione di Comune e Pro Loco; nasce da un’innovativa idea di formazione dello stesso Brunello, in cui la musica incontra la conoscenza di un territorio colpito dal sisma. "Le lezioni ruoteranno attorno a tre concetti che guideranno un’intensa settimana: metodo per studiare, forma per interpretare, natura come fonte di ispirazione", spiegano gli organizzatori. Si tratta della sesta edizione della masterclass di violoncello. Due le tipologie: quella di alto perfezionamento; è prevista la presenza della pianista Maria Semeraro. E quella "9-99 anni", aperta a ogni livello di preparazione, da 9 anni in su, studenti, professionisti e non professionisti. Con il corso "Musica d’insieme" si avrà la possibilità di seguire le lezioni tenute dalla violoncellista Sanne de Graaf, ed è rivolto alla classe "9-99 anni". Le lezioni si terranno nell’Auditorium della Chiesa di Sant’Agostino. Sabato concerto dei violoncellisti della masterclass di alto perfezionamento. Uno degli allievi dell’alto perfezionamento, scelto dal maestro Brunello, terrà un concerto nella stagione estiva degli Amici della Musica, ad Ancona, nel 2025.