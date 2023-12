Virgo Fidelis e Santa Cecilia nella chiesa di San Lorenzo

Sentita cerimonia – in onore della Virgo Fidelis e Santa Cecilia – nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Montecosaro (centro storico) officiata dal parroco don Gionni Parmigiani – presente il sindaco Reano Malaisi – e animata dai Cori polifonici "Agape" e "Santa Cecilia", diretti dal maestro Giorgio Quattrini e dalla Banda Gioventù dell’Annunziata diretta da Silvia Morresi. Oltre alle Confraternite hanno partecipato il maresciallo Andrea D’Orazio, comandante stazione carabinieri, il presidente provinciale Combattenti e reduci Albino Mataloni, il presidente locale Enzo Marziali, per gli alpini Silvano Petriaggi, il professor Marco Iommi per il Centro studi Montecosaresi e Gino Pierangeli del Comitato festeggiamenti Annunziata, Il presidente dell’Anc Montecosaro Roberto Cavalieri con direttivo e soci. Prima della benedizione Francesco Cavallo ha letto un pensiero, mentre D’Orazio ha spiegato la motivazione che lega la Virgo Fidelis all’Arma. Conclusione con la preghiera del carabiniere, mentre Eleonora Pecorari ha recitato la preghiera dei "Cantori e musicanti" dedicata a Santa Cecilia. Alla funzione presenti anche i bambini con le loro catechiste.

Ennio Ercoli