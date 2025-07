Viridiana gestirà la Sala Gigli

Dopo un anno di rinascita, la Sala Gigli volta pagina: sarà la Viridiana Cinematografica srl, guidata da Giuseppe Armenise, a gestire la storica sala di Recanati. La gara bonaria indetta dal Comune ha premiato l’offerta economica più alta: Viridiana ha totalizzato 62 punti, grazie a un rialzo sul canone di affitto che ha stracciato la concorrenza. Alfa Studio, che aveva gestito la sala nel 2023-2024 e fatto rinascere il cinema dopo dieci anni di chiusura, si è fermata a 17 punti; terzo il Circolo del Cinema Metropolis ha totalizzato 33 punti.

Il nuovo corso arriva al termine di un’operazione che ha visto l’amministrazione comunale investire diverse decine di migliaia di euro per mettere in sicurezza e a norma la Sala Gigli: un impegno importante che, però, ora segna una svolta radicale. Prima, infatti, il Comune si è trovato nella precedente convenzione, consapevole dei costi e difficoltà iniziali di gestione, a concedere un un contributo di circa 7mila euro l’anno, oltre a farsi carico delle utenze;. Con la nuova gestione, invece, non solo non dovrà più spendere un euro, ma incasserà un canone mensile, trasformando un onere in una piccola entrata per le casse pubbliche.

Amaro, però, il commento di Alfa Studio, che con un post congedo carico di passione e un filo di polemica ha salutato amici e spettatori: "Ci abbiamo provato fino all’ultimo – scrivono –, abbiamo fatto rivivere un cinema fermo da 10 anni, stretto legami, regalato emozioni. Ma l’avviso del Comune, più che valorizzare i risultati, sembrava un “vediamo chi offre di più“. Dispiace che un anno di impegno e successi sia stato asfaltato da logiche lontane dalla nostra visione. Nonostante ciò, auguriamo buon lavoro a Viridiana, sperando che sappia fare buon uso di un luogo che abbiamo amato profondamente".