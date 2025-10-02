Virus e influenza in arrivo: "Ora il Covid non fa paura. Ma dobbiamo tutelare i fragili"

Al momento si tratta di numeri contenuti, qualcuno penserà ridicoli. Ma sono numeri in rapida ascesa e largamente sottostimati. I 17 nuovi casi di Covid, nelle sottovarianti della mutazione JN.1 registrati dall’Istituto Superiore di Sanità nelle Marche dal 18 al 24 settembre (sui 4.256 in tutta Italia) sono cinque di più rispetto alla settimana precedente. Poca cosa, si dirà. Certo, ma bisogna tener conto del fatto che nella nostra regione il numero dei tamponi effettuati è molto basso, appena 83, su 33.209 in tutto il Paese: solo l’Abruzzo (55 tamponi) e la Valle d’Aosta (31) ne hanno fatti meno. A giudizio dei più attenti osservatori, non solo delle autorità sanitarie, i nuovi casi di Covid sono la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più diffuso, peraltro con un tasso di positività (numero dei nuovi casi di Covid rapportati ai tamponi effettuati) che nella nostra regione si è attestato al 20,5%, contro una media italiana del 12,8% (in Valle d’Aosta è del 12,9% e in Abruzzo del 5,5%): un tampone su cinque è positivo. Una tendenza destinata ad accentuarsi, per di più a ridosso dell’arrivo dell’influenza di stagione. "In effetti notiamo una certa recrudescenza del Covid, tanto che abbiamo persino nostri operatori colpiti dal virus", afferma Franca Laici, direttrice dell’Unita operativa Igiene e sanità pubblica, prevenzione malattie infettive dell’Ast di Macerata.

Il fatto è che i sintomi (mal di gola, raucedine, ostruzione nasale, debolezza, dolori muscolari e cefalea) sono come quelli classici della sindrome simil - influenzale. "Diversamente da quando eravamo in piena pandemia, però – evidenzia la Laici – sono tanti quelli che, anche se sospettano si tratti del Covid, non si fanno il tampone, perché il virus non fa più paura. In questo modo, però, contribuiscono alla sua diffusione che – è bene ribadirlo – per i soggetti immunodepressi e fragili può ancora essere molto pericoloso". L’invito, dunque, nella logica di una reciproca tutela, è quello di non trascurare una situazione sospetta. Allo stesso modo, è bene che le persone, specie quelle più a rischio, ricorrano alla vaccinazione.

"Siamo alla vigilia della campagna vaccinale contro l’influenza, ma vogliamo ricordare che in contemporanea ci si può vaccinare anche contro il Covid", afferma la Laici. Un invito rivolto soprattutto agli ultrasessantenni, alle persone affette da patologie croniche, o comunque in condizioni di fragilità. Per l’Ast di Macerata sono già state richieste circa 60mila dosi di vaccino antinfluenzale destinate ai centri vaccinali e ai medici di base, alle quali vanno aggiunte quelle acquistate dalle farmacie. "Anche quest’anno – afferma la direttrice – siamo pronti a dare il massimo, grazie ad un lavoro di squadra che coinvolge tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, assistenti, le farmacie territoriali che hanno come referenti Margherita Lalli (influenza) e Loredana Scoccia (Covid), e anche il personale amministrativo. È il lavoro di tutti che consente di affrontare con efficacia il compito a cui siamo chiamati".