Visione Futura, incontro con FI

L’associazione Visione Futura ha incontrato anche Forza Italia. All’appuntamento hanno preso parte i rispettivi responsabili, Stefano Servili e Roberto Scorcella, il consigliere comunale Federico Pieroni e gli ex assessori Flavia Giombetti e Fabiano Gobbi, accomunati dall’obiettivo di analizzare criticità e opportunità per il futuro di Tolentino.

"Durante la riunione sono emerse forti preoccupazioni riguardo alle difficoltà che la città sta attraversando – spiegano i due gruppi -. Il commercio locale e le attività produttive sono in sofferenza. A questo si aggiunge il problema della carenza di parcheggi. Particolare attenzione è stata poi riservata alla previsione di bilancio, che ipotizza un aumento del 26% delle entrate derivanti dalle multe nei prossimi due anni, un dato che desta apprensione per l’impatto che potrebbe avere sui cittadini e sulle imprese già in difficoltà".

Nonostante percorsi e sensibilità politiche differenti, Forza Italia e Visione Futura hanno ribadito la volontà di "mantenere aperto il dialogo per individuare soluzioni concrete e realizzabili". L’obiettivo condiviso è "non disperdere il lavoro svolto finora e di dare risposte efficaci ai cittadini".

"È necessario un cambio di passo per restituire alla città dinamismo, opportunità di crescita e un migliore equilibrio tra esigenze di bilancio e qualità della vita – concludono Forza Italia e Visione Futura -. Continueremo a lavorare in questa direzione, monitorando con attenzione le scelte dell’amministrazione".