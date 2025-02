"Visione Futura, non abbandoniamo la città"

È nata a Tolentino una nuova associazione: "Visione Futura". È stata svelata ieri dal presidente Stefano Servili, con la vicepresidentessa Flavia Giombetti, il membro del direttivo Elena Lucaroni e il segretario Federico Pieroni. Sono rispettivamente ex consigliere personale del sindaco, ex assessori e attuale consigliere comunale del gruppo misto. Il sindaco Mauro Sclavi aveva revocato le deleghe a Giombetti e Lucaroni; Servili aveva lasciato il proprio incarico e Pieroni il gruppo "Tolentino Civica e Solidale".

"Le tante manifestazioni di stima e le richieste da parte delle cittadinanza, dopo quanto accaduto, ci hanno spinto a creare Visione Futura – ha esordito Servili –. Non volevamo disperdere il grande lavoro svolto, il bagaglio di esperienze, di contatti e amicizie. Non volevamo abbandonare la città, perché secondo noi Tolentino merita un futuro diverso. Da qui il nome dell’associazione". Nel logo c’è un picchio, "simbolo delle Marche e di creatività", realizzato dal giovane Tommaso Pulin. "Voliamo alto e voliamo lontano – ha proseguito il presidente –. Lontano dalla vecchia politica clientelare. Vorremmo riunire le forze e proiettare Tolentino, se non ai grandi fasti del passato, almeno al futuro. Un altro motivo per cui abbiamo costituito l’associazione è per la presenza in consiglio comunale di Pieroni. Visione Futura può dare ampio respiro alla sua attività, lui può essere la voce della città in assise". Questa realtà si occuperà di tematiche in ambito sociale, economico, politico, culturale, ambientale ecc.

"Massima apertura verso tutta la città" ha precisato Servili. "Concretizziamo l’idea di partecipazione attiva e condivisione – ha detto Giombetti –. Stiamo già progettando iniziative nei campi di nostra competenza, collaborando anche con i comitati di quartiere e contrada. Ad aprile inizierà la campagna di tesseramento. Ci mettiamo a disposizione della città". "Noi ci siamo – ha aggiunto Lucaroni –. Non vogliamo perdere i rapporti creati anche a livello provinciale e regionale. Siamo aperti al confronto con tutti".

"Farò da raccordo fra le istanze dell’associazione e dei cittadini e il consiglio comunale" ha aggiunto Pieroni, che oggi pomeriggio in assise presenta due interrogazioni, una sulla revoca degli assessori e l’altra sul campus scolastico. Porta alla luce inoltre la nota dei capigruppo di maggioranza dello scorso ottobre, dove i dipendenti vengono definiti "restii" a eseguire le richieste dei consiglieri comunali. "La scala gerarchica è stata ribaltata – è intervenuta Giombetti –. Il presidente del consiglio fa il sindaco, i consiglieri fanno gli assessori. Sclavi avrebbe dovuto far rispettare i ruoli" ha aggiunto parlando di "mancanza di capacità decisionale. Per prendere le decisioni ci vuole coraggio". "Mancanza di leadership" ha ribadito Servili. "Se Visione Futura crescerà – ha concluso Pieroni – potremo ragionare su un candidato sindaco per le prossime amministrative. Non è detto sia tra i membri dell’associazione".

Lucia Gentili