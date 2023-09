"Visita al museo di Civitanova: Lectio su Monachesi"

In autunno tornano gli appuntamenti di "Domenica al museo" e per l’occasione anche la pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta sarà aperta al pubblico ogni prima domenica del mese.

Così - si legge in una nota diffusa dall’Azienda Teatri di Civitanova - domenica 1° ottobre, dalle ore 17.30 alle 20.30, la pinacoteca aspetterà il pubblico per regalare un pomeriggio di bellezza. Per l’occasione, alle ore 18.30, è prevista una interessante lectio del direttore Enrica Bruni, che illustrerà l’opera di Sante Monachesi ’Cinque ponti di Parigi’".

La visita alla pinacoteca civica marco Moretti è gratuita. Per informazioni si può contattare via email in[email protected] oppure telefonare al numero 0733.891019.