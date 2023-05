Visita alla diga, aperte le prenotazioni

Per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, il Consorzio di bonifica delle Marche ha programmato per oggi e sabato prossimo, la visita al pubblico di tre dighe: a Castreccioni, nel territorio di Cingoli, Comunanza (Ascoli) e Mercatale (Pesaro). L’iniziativa è contestuale al tema ("Acqua: risorsa di vita e di coesione sociale") proposto dall’Anbi per quest’anno. Effettuate su prenotazione (ufficio [email protected]) le visite agli invasi, guidate dai tecnici del Consorzio, permetteranno di scoprire storie, curiosità e attività, camminando lungo i coronamenti per osservare il panorama da posizioni diverse da quelle consuete. Le visite sono aperte a gruppi (massimo 30 componenti), con ritrovo alle case d’ogni diga: oggi e sabato prossimo, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.