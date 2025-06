Visita del cane antidroga, sorpresa al centro estivo

Un fuoriprogramma speciale, martedì mattina, al centro estivo della parrocchia Santa Madre di Dio. I ragazzi hanno infatti ricevuto la visita di Edir, il cane antidroga della Finanza, per un momento di sensibilizzazione sul tema della lotta agli stupefacenti, voluto dal parroco don Carlos Munoz Caceres. Guidato dal conduttore e dall’istruttore delle Fiamme Gialle, il pastore tedesco è stato protagonista di una dimostrazione pratica di come vengono controllati i bagagli negli aeroporti. I finanzieri hanno quindi spiegato ai ragazzi di elementari, medie e superiori come il fiuto di Edir sia stato decisivo in più occasioni per dare scacco ai trafficanti di droga.