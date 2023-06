Visita della ’leggenda del bodybuilding’

Un pluricampione mondiale ad Apiro, da Panatta. Phil Heath, bodibulder statunitense, soprannominato "La leggenda del bodybuilding", ha effettuato una prolungata visita all’azienda Panatta che nell’unica sede di Apiro produce macchinari per l’allenamento fisico. E sulle nuove strutture, Heath ha sostenuto una serie di allenamenti, esprimendo giudizi totalmente positivi. "Sappiamo che il nostro Made in Italy è un’eccellenza – ha detto il professor Rudy Panatta (nella foto a sinistra con Heath e il figlio Edoardo vice presidente dell’azienda) – quindi è motivo di orgoglio averne avuto conferma da un supercampione come Heath". Nel 2011, Heath ha vinto il suo primo Mister Olimpia, la massima rassegna dedicata al bodybuilding. E nel 2017, aggiudicandosi l’assoluto per la settima volta consecutiva, ha uguagliato il primato detenuto da Arnold Schwarzenegger. Durante la sua permanenza apirana, Heath ha programmato una serie di video per lezioni che terrà dopo l’estate sulle attrezzature prodotte da Panatta.

Gianfilippo Centanni