Visita di Uricchio, presidente dell’Agenzia nazionale del sistema universitario

L’Università ha ospitato il presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, Anvur, Antonio Felice Uricchio, insieme al referente per la valutazione degli atenei del consiglio direttivo dell’Agenzia, Massimo Tronci. "Mi fa piacere riscontrare un interesse crescente verso la cultura della qualità – ha detto il presidente Uricchio - che per Anvur è un obiettivo importante: maturare una consapevolezza, promuovere la diffusione di un modello piuttosto che esercitare un potere valutativo che è estraneo alla nostra funzione e, soprattutto, alla nostra impostazione. Come Anvur stiamo facendo un piccolo tour nelle varie sedi universitarie per presentare il nuovo modello di Ava 3".