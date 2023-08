Visita guidata gratuita alla scoperta del territorio

Sabato ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente Pioraco e di ammirare le sue ricchezze culturali, architettoniche e storiche, e il Polo museale. Il ritrovo è alle 15.30 al monumento dei caduti in largo Leopardi a Pioraco, dove prenderà il via una visita gratuita che comprenderà la chiesa della Madonna della grotta, il chiostro francescano, il centro storico, il Museo della carta, della filigrana e dei fossili. L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche aps in collaborazione con il Comune, l’Associazione Musei e l’asd Green Nordic Walking. Per partecipare alla visita guidata gratuita basta inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi sarà presente.