La protesta di una prof: “Visita impossibile da prenotare a Macerata. Situazione sconcertante”

Macerata, 27 ottobre 2025 – “Sembrava impossibile avere una visita dermatologica in ospedale a Macerata. E invece è bastato che un’associazione di consumatori inviasse una mail, e subito si è trovato il posto”. Lo racconta Francesca Tesei, docente universitaria in pensione. “Ogni anno devo fare una visita di controllo alla pelle, e così ho chiesto alla mia dottoressa la prescrizione. Con questa, a settembre ho chiamato per prenotare un appuntamento, ma mi è stato risposto che non c’erano date disponibili, men che meno a Macerata ma neanche altrove. Non era proprio possibile fare una visita di controllo con il Servizio sanitario nazionale. Dato che la mia ricetta prevedeva che la visita fosse fatta entro un mese, alla fine mi hanno assicurato che mi avrebbero richiamato entro il 14 ottobre fissando la data. Ma arrivato il 14, nessuno ha chiamato”.

A quel punto, però, la prof si è ricordata il suggerimento avuto qualche tempo prima. “Mi avevano detto che se all’ospedale arrivava la segnalazione di una associazione di consumatori, il posto si sarebbe trovato. Allora sono andata alla Federconsumatori. Lì ho trovato una persona che subito ha inviato una mail all’Ast segnalando l’accaduto. La mattina seguente, mi ha chiamato il Cup per dirmi che c’era un posto per la visita dermatologica, pochi giorni dopo all’ospedale di Macerata. All’improvviso, non era così difficile avere un controllo. Ma è sconcertante che questa sia la situazione. Ci è stato sempre detto quanto fosse importante la prevenzione, ma quando proviamo a prenotare un controllo ci ritroviamo con agende chiuse ed esami impossibili da prenotare. E ancora più preoccupante è il fatto che la mia storia non è un caso isolato, ma è simile a quella di tanti altri”.