"Visita in Pediatria e regali con imprenditore: cattivo gusto"

Visita al reparto pediatria dell’ospedale di Civitanova nel giorno della Befana, il sindaco Ciarapica si fa fotografare mentre consegna regali ai bambini insieme con un imprenditore immobiliare, Vittorio Rinaldelli, e nelle immagini che poi vengono pubblicate sulla pagina Facebook del primo cittadino rimbalza il marchio dell’impresa con evidente ritorno pubblicitario. E per Giulio Silenzi (Pd) si tratta di "una scivolata di cattivo gusto. La visita è stata ampiamente documentata sui social, con il sindaco, come di consueto, ben in evidenza". L’esponente Dem non lascia passare nemmeno la scelta di mostrare i marchi pubblicitari. "Ai bambini sono stati consegnati dei doni - sottolinea - ma i titolari delle aziende che hanno offerto questi regali, spendendo poche centinaia di euro, si sono fatti immortalare accanto ai piccoli ricoverati, con tanto di marchi delle loro imprese ben visibili. Una scelta che ha suscitato molte critiche per l’uso improprio della malattia e del ricovero di bambini come mezzo pubblicitario". "Il Comune - obietta - avrebbe potuto acquistare direttamente quei piccoli doni ed evitare una pubblicità così invadente e inopportuna". Silenzi rileva "la mancanza di sensibilità dimostrata, perché un momento di solidarietà è stato trasformato in un’operazione di marketing". "Ormai - conclude - sembra che pur di attirare attenzione e pubblicità si passi sopra ogni regola etica e di buon senso. La pubblicazione delle immagini non ha fatto altro che amplificare il malcontento generale".