"Visita nei luoghi della Grande Guerra in onore di Eugenio Niccolai"

"Una visita guidata ai luoghi della Grande Guerra, in segno di rinnovato riconoscimento verso chi, a sacrificio della propria vita, ha combattuto per un ideale di nazione libera e giusta". Il Comune di Corridonia, insieme al centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita" ha organizzato per il 2 e 3 settembre un appuntamento istituzionale sull’Altopiano di Asiago per omaggiare il capitano di complemento Eugenio Niccolai, tra gli eroi valorosi della Brigata "Sassari", caduto sul Col del Rosso, nel gennaio 1918, Medaglia d’Oro al Valor Militare, che aveva già partecipato ad azioni che avevano visto come scenario anche la "trincea delle frasche" dove nel 1915 aveva perso la vita anche l’altra medaglia d’oro corridoniana, ovvero Filippo Corridoni. Nel programma delle due giorni (aperto ai cittadini) sarà anche possibile visitare le città di Bassano del Grappa e Marositca. "In occasione di un intervento di manutenzione del monumento eretto in onore del nostro eroe cittadino Eugenio Niccolai nei luoghi che hanno visto il suo sacrificio per l’ideale di patria e libertà – ha spiegato il sindaco Giuliana Giampaoli –, l’amministrazione comunale organizza una visita all’altopiano di Asiago, nei teatri della Grande Guerra. Saranno due giorni di riflessioni e commemorazioni di eventi tragici ed eroici, due giorni di racconti e condivisione, nel teatro naturale in cui quelle vicende storiche si sono svolte – ha sottolineato - Ringrazio fin d’ora i nostri concittadini che stanno già prestando la loro opera perché questa memoria non vada persa e invito a partecipare a questo appuntamento con la storia". Per info: 0733.433394 (Blenda Travel).

Diego Pierluigi