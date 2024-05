Visitatori guidati dalle piastrelle con il progetto "Seguinfinito"

Piastrelle in ceramica poste a terra in grado di guidare i visitatori verso punti nevralgici di particolare interesse del centro storico di Recanati: l’originale iniziativa sarà presentata sabato alle 16 nel Museo di Villa Colloredo Mels e prende il nome di "Seguinfinito". Si tratta di piastrelle (10 x 15 cm) in gres da esterno ad alta resistenza, in una sfumatura terracotta, integrate tra i sanpietrini del selciato cittadino. Un’altra proposta di Aido Recanati (associazione italiana donatori d’organo) dopo la riqualificazione e abbellimento di varie fontanelle pubbliche.

Le piastrelle sono circa 60 e sono state lavorate a bassorilievo dalla ceramista Piera Marconi, presidente Aido Recanati, con la riproduzione del più antico simbolo dell’infinito scolpito nella pietra che si trova a Genga, nella Chiesa di San Vittore delle Chiuse. I mattoncini sono stati messi in posa nel selciato delle vie del centro storico dall’azienda Artedil di Albert Bandaj (nella foto), specializzata in restauri, per indicare un percorso che inizia dalla Piazzetta del Sabato del Villaggio al Museo di Villa Colloredo Mels e viceversa, fino ad arrivare nel Rione Castelnuovo. Il progetto artistico, promosso dall’amministrazione comunale, ha come partner il Circuito Museale Infinito Recanati.

Antonio Tubaldi