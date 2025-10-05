Visitatori in crescita nei musei: "Quasi 50mila in nove mesi, è lo Sferisterio a fare da traino"

Un’ottima stagione estiva per la rete museale maceratese e le iniziative accolte allo Sferisterio, nel particolare il Macerata Opera Festival, che hanno richiamato curiosi da tutta Italia e da numerose nazioni estere. A spiegarlo è l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta: "Molto alto è stato il numero di partecipanti al Macerata Opera Festival di quest’estate, che ha contato 45.309 spettatori totali delle serate, di cui 15.902 del progetto Sferisterio a scuola, svolto in collaborazione con gli istituti scolastici – spiega l’assessore –. Per quanto riguarda le visite a siti quali torre civica, Sferisterio e Palazzo Buonaccorsi, rispetto al 2024 sono andati meglio i mesi di giugno e agosto, mentre luglio ha visto un calo. Soltanto la torre ha segnato, al contrario, un aumento a luglio e un calo nel mese di agosto. Ipotizzo sia stato a causa del brutto tempo della seconda metà di agosto, che ha scoraggiato chi sale principalmente per la terrazza panoramica; tempo che ha invece favorito siti museali al chiuso come il Buonaccorsi. In generale, comunque, sono aumentate le visite della rete da gennaio a settembre: 49.505, 4.400 in più rispetto allo scorso anno, considerando lo stesso periodo". Ad arrivare in città per i musei non soltanto numerosi italiani, ma anche una buona percentuale di inglesi, tedeschi, spagnoli e francesi, con qualche arrivo da Olanda, Belgio ed Europa dell’est. Il Mof, invece, ha registrato, tra gli altri, il 16,6% di spettatori svizzeri, l’11,1% dai Paesi Bassi, il 9,5% dalla Francia e l’11,3% dal Regno Unito. "L’andamento dei musei è collegato in gran parte agli spettatori del Mof – conclude l’assessore Cassetta –. Ci impegniamo da tempo per un lavoro condiviso e i dati ci stanno dando ragione. Cresciamo ogni anno su quello precedente".