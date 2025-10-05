Visitatori in crescita nei musei: "Quasi 50mila in nove mesi, è lo Sferisterio a fare da traino"

La lunga caccia del re dei tartufai

Macerata
CronacaVisitatori in crescita nei musei: "Quasi 50mila in nove mesi, è lo Sferisterio a fare da traino"
5 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Il bilancio della Rete museale da gennaio a settembre: 4.400 presenze in più rispetto al 2024. Superata quota 45mila spettatori in Arena, quasi sedicimila dei quali grazie al progetto con le scuole.

Il museo della carrozza

Il museo della carrozza

Un’ottima stagione estiva per la rete museale maceratese e le iniziative accolte allo Sferisterio, nel particolare il Macerata Opera Festival, che hanno richiamato curiosi da tutta Italia e da numerose nazioni estere. A spiegarlo è l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta: "Molto alto è stato il numero di partecipanti al Macerata Opera Festival di quest’estate, che ha contato 45.309 spettatori totali delle serate, di cui 15.902 del progetto Sferisterio a scuola, svolto in collaborazione con gli istituti scolastici – spiega l’assessore –. Per quanto riguarda le visite a siti quali torre civica, Sferisterio e Palazzo Buonaccorsi, rispetto al 2024 sono andati meglio i mesi di giugno e agosto, mentre luglio ha visto un calo. Soltanto la torre ha segnato, al contrario, un aumento a luglio e un calo nel mese di agosto. Ipotizzo sia stato a causa del brutto tempo della seconda metà di agosto, che ha scoraggiato chi sale principalmente per la terrazza panoramica; tempo che ha invece favorito siti museali al chiuso come il Buonaccorsi. In generale, comunque, sono aumentate le visite della rete da gennaio a settembre: 49.505, 4.400 in più rispetto allo scorso anno, considerando lo stesso periodo". Ad arrivare in città per i musei non soltanto numerosi italiani, ma anche una buona percentuale di inglesi, tedeschi, spagnoli e francesi, con qualche arrivo da Olanda, Belgio ed Europa dell’est. Il Mof, invece, ha registrato, tra gli altri, il 16,6% di spettatori svizzeri, l’11,1% dai Paesi Bassi, il 9,5% dalla Francia e l’11,3% dal Regno Unito. "L’andamento dei musei è collegato in gran parte agli spettatori del Mof – conclude l’assessore Cassetta –. Ci impegniamo da tempo per un lavoro condiviso e i dati ci stanno dando ragione. Cresciamo ogni anno su quello precedente".

© Riproduzione riservata

