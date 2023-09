Visite ai tesori dei musei e alle mostre storiche

Si terranno oggi e domani le Giornate europee del patrimonio. "Abbiamo organizzato una serie di iniziative - spiega l’assessore Katiuscia Cassetta - che tendono a far fruire sempre di più i musei, con eventi di qualità ed aperti a tutti". Oggi, alle 17, è in programma una visita guidata alla Galleria dell’Eneide e al Museo della carrozza. Un’occasione per scoprire il patrimonio culturale di Macerata attraverso i tesori esposti in questi musei. L’ingresso al museo e la visita guidata sono gratuiti. Domani, alle 10.30, invece è prevista una seconda visita guidata alle collezioni del Novecento, con un’incursione nella straordinaria mostra "Sante Monachesi tra Macerata e Parigi", ultima occasione per ammirare la mostra prima della sua chiusura al pubblico. Anche in questo caso, l’ingresso al museo e la visita guidata sono gratuiti. Nel pomeriggio di domani, alle 17, nelle suggestive sale do Palazzo Buonaccorsi, sarà ospitato un laboratorio gratuito di arteterapia per adulti, intitolato "Occhi nuovi e cuori accesi". Il laboratorio, tenuto dall’ arteterapeuta Alessia Porfiri, offrirà un’esperienza espressiva unica che consentirà ai partecipanti di esplorare le proprie emozioni e creatività attraverso le tecniche di arteterapia. Per partecipare prenotazione allo 0733.256361.

Aderisce alle Giornate anche l’Archivio di Stato che oggi, dalle 9 alle 13, aprirà la mostra documentaria "L’ultimo dei Mohicani. Viaggi, esplorazioni ed avventure di Beltrami nel Nuovo Mondo". La mostra racconta l’arrivo di Beltrami nel Nuovo Mondo, le sue esplorazioni geografiche ed etnografiche negli Stati Uniti, in Messico e sull’isola di Haiti, durante le quali raccoglie numerosi cimeli, redige il primo vocabolario Sioux-Inglese, ridisegna il corso del fiume Mississipi. Inùgresso libero.