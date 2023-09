Visite e spettacolicon Marchestorie

Da venerdì a domenica, alle 21.30 in piazza Alta a Sarnano, per Marchestorie va in scena una produzione inedita: "Rinaldo il Grande: il testamento". Uno spettacolo scritto e diretto da Stefano Monti e Stefano Sebastianelli, interpretato dall’attore e doppiatore Iacopo Cicconofri, assieme alla compagnia del Circolo di Piazza Alta. Ideato e allestito appositamente per questa terza edizione del festival, è ispirato al testamento di Rinaldo di Brunforte, l’ultimo signore feudale con cui i sarnanesi si scontrarono più volte agli albori del Comune. "Con questo spettacolo – hanno detto gli autori, che condividono anche la regia – abbiamo voluto rappresentare gli ultimi giorni sarnanesi di Rinaldo che, appena prima di partire per Pisa, si ritrova da solo con i suoi pensieri: lo vediamo mentre affronta il presente, pone rimedio al passato e guarda con lungimiranza a un futuro in cui, in un modo o nell’altro, lascerà il segno. Un personaggio quasi shakespeariano, sconfitto dalla storia forse, ma non vinto come uomo. Nasce così l’idea di una messa in scena che mescola le parole originali del signore di Brunforte, ai versi delle tragedie di Shakespeare e alla musica rock dei Radiohead, per raccontare una storia antica, ma incredibilmente vicina alla sensibilità contemporanea". Oltre a "Rinaldo il Grande: il testamento", che andrà in scena ogni sera alle 21.30 a ingresso libero, il programma prevede numerose altre attività: trekking con Appennino Emozioni, escursioni in e-bike con Chrono Bike e Sibillini e-bike; passeggiate guidate nel centro storico, visite interattive per bambini e caccia al tesoro fotografica all’interno della Pinacoteca proposte dall’associazione l’Ospite; incontri culturali curati dal Centro Studi Sarnanesi che permetteranno di approfondire la figura di Rinaldo di Brunforte. Info www.sarnanoturismo.it e www.marchestorie.it.