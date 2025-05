Visite fuori orario con la Notte dei Musei

Si rinnova l’appuntamento con il Grand Tour Musei Marche, con due giorni speciali per Macerata: oggi la Notte dei Musei e domani la 17esima edizione del Grand Tour Musei a tema "Il futuro dei musei nelle comunità che cambiano velocemente". L’iniziativa è organizzata dalla Regione e dalla Fondazione Marche Cultura, con l’aiuto del Ministero della Cultura e di Icom Italia.

"La Notte dei Musei promette di essere un evento particolare – interviene l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta – offrendo un’atmosfera magica e un’opportunità per vivere l’arte sotto una nuova luce". Per la Notte dei Musei apertura straordinaria fino alle 23 (con ultimo accesso alle 22.30) dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, dell’Arena Sferisterio, dell’Infopoint Macerata e della Torre Civica (orario regolare 10-13 e 14.30-23). Domani alle 16.30 ai Musei civici spazio a "Vivere a colori", attività per bambini e famiglie. Il Museo Civico di Storia Naturale (via Santa Maria della Porta, 65), oggi ospiterà nel cortile "Fantasmi notturni" dalle 21 alle 23, per riflettere sul rapido cambiamento del rapporto tra uomo e natura dovuto all’urbanizzazione. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno del museo. Info museostorianaturale@comune.macerata.it o 0733.256385.

L’Ecomuseo Villa Ficana, oggi dalle 18 alle 22, aprirà le sue porte a "Passaggi – Esperienze in movimento" sulle trasformazioni di comunità, luoghi e persone. E ancora "Trame", un’esperienza narrativa in cui i partecipanti saranno accompagnati in stanze, cortili e atmosfere del borgo, in un’esplorazione emotiva e sensoriale attraverso i luoghi dell’ecomuseo. Nel corso della serata verrà inaugurata la mostra "Vita Lenta – Il quotidiano dei volontari", curata dal volontario francese del Corpo Europeo di Solidarietà, Alban Besson, che racconta attraverso fotografie e testi l’esperienza di vita e volontariato trascorsa a Ficana insieme ad altri giovani europei.

Durante l’orario di apertura sarà possibile effettuare visite guidate accompagnati dai volontari dell’Ecomuseo. Info e prenotazioni: museovillaficana@gmail.com | 0733 470761 (da martedì a venerdì, 9-13). Per la Notte dei Musei, oggi dalle 21 alle 23 rimarrà aperto anche il Museo del Cinema, in vicolo Consalvi. Info e prenotazioni: 351-5358523.