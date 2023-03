Visite gratuite e incontri con i medici

L’Ast di Macerata celebra l’8 marzo con una serie di iniziative di prevenzione gratuita per la salute delle donne. Nell’aula biblioteca dell’ospedale di Macerata, dalle 14 alle 16, ci sarà un open day sulla prevenzione e il benessere della donna organizzato dalla Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Mauro Pelagalli (foto), l’Unità operativa Breast Unit, diretta da Paolo Decembrini Cognigni, e l’Unità operativa di Ginecologia Oncologica di cui è responsabile Francesca Orici, in collaborazione con i medici di Medicina Generale. Si discuterà, in particolare, di prevenzione e diagnosi dei tumori della pelvi femminile e della mammella. All’ospedale di Civitanova, dalle 14 alle 17.30, nell’ambulatorio di Ginecologia ed Endocrinologia dell’infanzia e dell’adolescenza sono previste visite gratuite in co-presenza specialistica, con ecografia office, a bambine e adolescenti accompagnate da un genitore, con prenotazione diretta e senza impegnativa telefonando al numero 0733.823054, dalle 8 alle 20, nei giorni feriali. Dalle 18.30 alle 19.30, nella sala consiliare del Comune, incontro aperto sui problemi della pubertà, della crescita, dell’irregolarità mestruale e dell’obesità, con gli specialisti ospedalieri Filiberto Di Prospero, Enrica Fabbrizi e Silvia Battistoni. Altre iniziative sono previste nei consultori sul territorio. I ginecologi dell’Ast offriranno visite ed ecografie gratuite nelle sedi di Macerata, Civitanova, San Severino e Porto Recanati. Prenotazioni al mattino ai numeri 0733.2572034 (Macerata), 0733.823416 (Civitanova e Porto Recanati), 0733.642248 (San Severino). Previste anche visite psicologiche gratuite nei consultori di Civitanova e Porto Recanati (0733.823464), Macerata (0733.2572034), Tolentino (0733.2573363), San Severino (0733.642248), Camerino (0737.639266) e Recanati (071.7583613).