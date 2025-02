Visite gratuite e prevenzione: impegno contro l’epilessia

Si celebra domani la Giornata internazionale dell’epilessia. Per l’occasione, l’Ast di Macerata ha organizzato un open day, dalle 9 alle 14 di lunedì, nell’ambulatorio di neurologia dell’ospedale di Civitanova, situato al piano terra. L’iniziativa, ad accesso libero, offre alle persone adulte affette da questa malattia la possibilità di effettuare una visita gratuitamente. L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo: si stima che in Italia riguardi almeno 500mila persone.

"Epilessia è una parola che deriva dal greco e significa “essere sopraffatti, essere colti di sorpresa“. Si tratta, infatti, di una patologia caratterizzata dalla persistente predisposizione dell’encefalo a generare crisi epilettiche" spiega Emanuele Medici, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale di Macerata. "Sono manifestazioni cliniche molto variegate – prosegue – che insorgono improvvisamente e che hanno breve durata, da pochi secondi a qualche minuto. La malattia può esordire a tutte le età, ma i maggiori picchi d’incidenza si hanno nei bambini e negli anziani". Le cause sono molteplici. Tra le più frequenti ci sono le anomalie genetiche, i traumi cranici, gli ictus cerebrali, le encefaliti, i tumori cerebrali e le malattie infiammatorie. Ma va sottolineato che circa il 30 per cento delle epilessie hanno una causa sconosciuta".

Nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Macerata è anche attivo un ambulatorio dedicato all’epilessia, unico sul territorio, avviato oltre un anno fa, che garantisce diagnosi, visite specialistiche e successiva presa in carico. "Con l’open day di domani a Civitanova vogliamo sensibilizzare la popolazione e favorire una maggiore consapevolezza su una malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Un’occasione per promuovere una corretta conoscenza della malattia, combattendo preconcetti e disinformazione e favorendo inclusione e supporto alle persone che ne sono colpite" afferma Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast di Macerata. "Attraverso queste iniziative – aggiunge Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità – confermiamo il nostro impegno a sostegno delle persone affette da questa patologia e promuoviamo la cultura della prevenzione, grazie all’opera di competenti professionisti e alla collaborazione con l’Associazione marchigiana lotta contro l’epilessia".