Visite guidate alla mostra "Sante Monachesi" per gli over 65 a Palazzo Buonaccorsi Due visite guidate dedicate al pubblico over 65 alla mostra "Sante Monachesi tra Macerata e Parigi" e aperture con orario continuato dei musei di Palazzo Buonaccorsi. Visite guidate anche nella Torre Civica e nel Teatro Lauro Rossi. Per prenotazioni: mail o numero 0733.060279.