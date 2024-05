Visite guidate alla scoperta dei palazzi nobiliari del centro

La Macerata che non ti aspetti conquista residenti e turisti. Si è chiuso con successo il tour di "Macerata sotterranea", promosso e organizzato dall’associazione turistico-culturale Macerata by Marche, svoltosi nello scorso weekend, in collaborazione con il Comune. Il tour comprendeva la visita ai sotterranei di Palazzo Buonaccorsi, di Palazzo Rossini-Lucangeli che attualmente ospita il Museo di Storia naturale e il rifugio antiaereo di Rampa Zara. Tantissimi maceratesi e non, sono andati alla scoperta di questi luoghi insoliti, incuriositi dalle storie raccontate dalle guide turistiche abilitate, mentre nei sotterranei sono stati operativi i componenti del Gruppo di speleologia di Montelago. "Anche questa volta l’iniziativa ha avuto successo – intervengono gli organizzatori –. Il percorso è stato molto apprezzato dai circa 400 partecipanti. Abbiamo avuto tantissime prenotazioni, ma avendo posti limitati per motivi di sicurezza e di spazi ridotti, purtroppo, non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste. Centinaia di persone sono ancora in attesa della prossima uscita che stiamo pensando di riproporre a breve, probabilmente, aggiornando l’elenco dei luoghi sotterranei da visitare". Ma c’è in serbo un’altra novità. Si tratta del tour "Macerata nell’arco della storia con i palazzi nobiliari", che si svolgerà sabato 25 maggio con visite guidate ad alcuni grandi palazzi nobiliari della città come il palazzo della Provincia, Palazzo Burbon del Monte e Palazzo Cortesi. Partenza alle 16 e alle 17 dal loggiato del Palazzo degli Studi. Prezzo, intero 12 euro, ridotto 8 euro. Prenotazione obbligatoria al 340.4177177.