Visite guidate e tuffo nel Medioevo. È la festa del turismo all’aria aperta

Visite guidate alla scoperta dei tesori della città, spettacoli e Nozze Sforzesche. Nel fine settimana Camerino sarà protagonista del turismo all’aria aperta con la XVII Festa Nazionale del PleinAir, organizzata dall’associazione dei Paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir con il Comune. Dopo la giornata "Sharper" domani a Unicam per scoprire le ultime novità nel campo della scienza e della ricerca, sabato alle 12 l’amministrazione accoglierà i partecipanti della Festa del PleinAir con aperitivo e la consegna delle borse di benvenuto per tutti i presenti. L’appuntamento è nell’area camper di via Macario Muzio. Alle 15 partirà una visita guidata gratuita per scoprire i luoghi più significativi della città ducale. Alle 21.15 stessa location per lo spettacolo "Antica terra per nuove piante", dedicato alla figura di Ugo Betti e alla Camerino che lo ha ispirato, con un accompagnamento musicale dell’istituto Nelio Biondi. Domenica alle 10 visita all’Orto Botanico "Carmela Cortini", un angolo di natura che conserva una ricca varietà di specie vegetali e offre una panoramica unica sul paesaggio circostante; in questo caso il punto di ritrovo è piazzale Regina Margherita. Alle 16, sul sagrato della basilica di San Venanzio, momento clou della festa con le Nozze Sforzesche: un evento storico rievocativo curato dalla Corsa alla Spada e Palio insieme alle Soavi Allegrezze dei Da Varano e Militia Bartholomei riproporrà il matrimonio tra Alessandro Sforza e Costanza da Varano. La cerimonia sarà arricchita con spettacoli e danze medievali a cura di gruppi storici ospiti provenienti da più parti d’Italia. "Anche quest’anno Camerino, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2009, si prepara ad accogliere i visitatori con un programma ricco di attività culturali, storiche e scientifiche – dichiara l’amministrazione comunale –. Questa festa rappresenta una straordinaria opportunità per scoprire la città in tutte le sue sfaccettature, unendo la bellezza del paesaggio naturale a quella della sua tradizione storica e culturale".