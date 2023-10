Visite guidate, musica e spettacoli a Esanatoglia: 'Armonie dell'entroterra' Festival d'autunno

La manifestazione ’Armonie dell’entroterra – Festival d’autunno’, progetto Marche Atim realizzato con la Eclissi Eventi di Morrovalle, domani farà tappa a Esanatoglia, dove dalle 16 alle 19 sarà possibile effettuare visite guidate alla Villa Varano, sede comunale, con il suo ciclo di affreschi e dalle 16,30 alle 20,30 sarà accessibile al Porta Sant’Andrea l’esposizione di prodotti enogastronomici, artigianali e del territorio. La giornata sarà caratterizzata anche da tanta musica e spettacolo con i Crumbs Live Acoustic Trio, in piazza Garibaldi dalle ore 17, e con le simpatiche gag di Piero Massimo Macchini, che, a partire dalle 18,30 in piazza Martiri di Bologna, proporrà il suo spassoso format di "Radical grezzo – Provincialotto a km 0". A rendere ancor più piacevole l’ambiente saranno i bar e i ristoranti cittadini, che resteranno aperti nel corso del pomeriggio e della serata. Alle 21,15 infine in piazza Martiri di Bologna si esibirà l’Orchestra Fabrizio Guidi.

"L’evento esanatogliese – ha dichiarato il sindaco, Luigi Nazzareno Bartocci – sarà davvero ricco di proposte, sia per chi ama la natura, che per chi preferisce la cultura, come pure chi ama l’enogastronomia. D’altra parte Esanatoglia ha molto da offrire: è da sempre molto attenta alla biodiversità con sentieri e percorsi fantastici e possiamo proporre la scoperta del borgo medievale, con monumenti, chiese e vicoli caratteristici grazie al contributo della rinata Pro Aesa. Proponiamo quindi tanti intrattenimenti per le famiglie all’interno e attorno alle mure castellane per una giornata davvero emozionante".

Matteo Parrini