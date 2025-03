Visite impossibili. La verità di Saltamartini: "Nessuna lista chiusa, situazione migliorata"

"Non ci sono liste d’attesa chiuse, ma solo aperte. E la situazione è in deciso miglioramento. Non lo dico io, lo dicono i numeri rilevati dal Ministero e i fatti". Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità, interviene dopo il servizio di ieri del Carlino per sottolineare come non sia possibile che i cittadini che si recano al Cup per una prenotazione se la sentano negare. "Se qualcuno dice loro di non poter fare la prenotazione sbaglia, semplicemente perché non si può fare una cosa del genere. In ogni caso a me risulta un quadro molto diverso da quello che troppo facilmente viene talvolta diffuso, visto che nella nostra Regione, la domanda di prestazioni (oltre 4 milioni l’anno) è soddisfatta nei tempi previsti nel 96% dei casi, a fronte di una indicazione ministeriale che è del 90%. E, in questo contesto, l’Ast di Macerata è una delle migliori".

Saltamartini, quindi, evidenzia come i livelli essenziali di assistenza siano 120 e devono essere garantiti secondo regole che sono state riformulate, adeguate e definite con chiarezza. Nel momento in cui la richiesta non può essere evasa immediatamente, scatta la presa in carico, in base alla quale per le prestazioni a breve (dieci giorni) i cittadini devono essere richiamati entro cinque giorni, per quelle differite (60 giorni), devono essere richiamati entro 15 giorni, mentre per le altre (90 giorni) entro 90 giorni. Se, poi, una prestazione non viene erogata si ha diritto al rimborso. Da gennaio, poi, a chi fa una prenotazione viene rilasciato un tagliando con tutte le indicazioni del caso, per alcune prestazioni sono stati allungati i tempi, utilizzando anche il sabato, e si stanno mettendo in atto altri interventi per cercare di risolvere un problema cronico. Detto questo, l’assessore, che si è detto pronto ad incontrare la responsabile del tribunale del malato, sottolinea come sia evidente che i problemi non mancano, ma le cose stanno andando molto meglio, anche rispetto solo ad un anno fa, come dimostrato anche dal fatto che le telefonate al Cup risultano in diminuzione. I vertici dell’Ast, dal canto loro, evidenziano che, al momento, a Macerata non ci sono all’Urp particolari segnalazioni di disservizio e che la situazione delle liste d’attesa sta evolvendo in meglio.

f. v.