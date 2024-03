Visite mediche gratuite per l’8 marzo

Visite mediche gratuite per la festa della donna. L’iniziativa è partita ieri negli ospedali di Camerino, Civitanova, Macerata e San Severino. All’ospedale di Civitanova, l’8 marzo i reparti di ostetricia e ginecologia con pediatria organizzeranno un open day, con visite ginecologiche per donne adulte, e visite endocrinologiche e ginecologiche per bambine e adolescenti nell’ambulatorio dedicato, dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazioni al numero 0733-823692 dalle 12.30 alle 17. A Macerata, nella radiologia sei ecografie (addome o tiroide) dalle 9 alle 11, prenotabili allo 0733-2572311 dalle 9 alle 11; in oncologia, otto visite senologiche offerte dalle 12.30 alle 13.40 (prenotazioni allo 0733-2572311); nel reparto di urologia, cinque visite per incontinenza femminile dalle 13 alle 14 (prenotazioni allo 0733-2572311); nel reparto medicina, quattro ecocolordoppler arti inferiori dalle 9 alle 10.30, quattro ecocolordoppler vasi epiaortici dalle 11 alle 12.30, quattro visite reumatologiche dalle 12 alle 13.30, e due visite per osteoporosi dalle 10 alle 11 (prenotazioni 0733-2572311). In direzione medica, sarà offerto counseling di sostegno psicosociale e orientamento per l’emancipazione di donne in difficoltà, con l’assistente sociale Ilenia Sabbatini (prenotazioni al 331-1415015, dalle 9 alle 11). Il servizio professioni sanitarie, otto caring massage infermieristico da parte delle infermiere Emanuela Cesca e Sonia Picchio, dalle 9 alle 13 (prenotazioni 0733-2573732, dalle 9 alle 11). A Camerino, nel reparto di medicina quattro visite reumatologiche dalle 12 alle 14 (prenotazioni allo 0737-639395, dalle 8 alle 13). Nella cardiologia, cinque visite compreso Ecg per le donne, dalle 8.30 alle 10.30 (prenotazioni 0737-639521, dalle 14.30 alle19). A San Severino, nel reparto di medicina dieci Ecg compresa la misurazione della pressione arteriosa (prenotazioni 0733-642212).