"Visite mediche sospese o chiuse: assurdo"

"Le prenotazioni sanitarie devono essere tutte evase e non è possibile che ai cittadini, che chiedono l’appuntamento per una prestazione, si dica che le prenotazioni sono sospese o chiuse". La cosa manda su tutte le furie l’assessore alla sanità nonché vice presidente della giunta regionale Filippo Saltamartini. Nel corso di un intervento pubblico a Recanati, attraverso i microfoni di una radio locale, Saltamartini, rispondendo a domande e osservazioni dei cittadini, ha ribadito che la regione è tra le prime in Italia per l’adempimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) ottenendo anche un premio di 26 milioni di euro dal fondo sanitario nazionale. "Le Marche – ha aggiunto – si trovano tra le prime cinque regioni italiane per il rispetto degli standard Lea. Il monitoraggio degli ultimi tre anni ha dimostrato che le prestazioni urgenti (a 10 giorni) sono garantite nel 96% dei casi e quelle differite (a 60 giorni) nel 94%. Questo, però, significa anche che circa 40mila cittadini non hanno ricevuto le prestazioni previste nei tempi stabiliti, un dato che rimarca la necessità di ridurre ulteriormente le tempistiche per migliorare il servizio". Un aspetto cruciale emerso è il funzionamento del Centro unico di prenotazione, che ha la responsabilità di rispondere adeguatamente alle richieste degli utenti. L’assessore ha sottolineato che, qualora una prestazione non sia disponibile, l’operatore è obbligato a prendere in carico il cittadino e a garantire una nuova prenotazione entro un determinato tempo. In caso di esami urgenti, l’utente deve essere contattato entro 5 giorni; per le prestazioni differite entro 15 giorni. Se ciò non accade, l’azienda sanitaria ha l’obbligo di trovare la prestazione, anche ricorrendo a strutture private.

"Le nuove normative, introdotte nel decreto legge di luglio, pongono l’accento sul diritto del cittadino a essere informato e tutelato. Se la prestazione non è disponibile, il cittadino deve ricevere un documento che indichi la sua posizione e il responsabile dell’erogazione del servizio". L’assessore ha poi risposto a segnalazioni di cittadini che, nonostante fossero in carico a ospedali per trattamenti oncologici, venivano indirizzati nuovamente al Cup per la prenotazione delle prestazioni. Questo procedimento, secondo Saltamartini, è errato: i pazienti già seguiti dagli ospedali devono essere gestiti direttamente dalla struttura che li ha in cura, senza necessità di passare dal Cup o dal medico di base. Un altro aspetto importante sollevato è la questione delle sanzioni per i dipendenti che non rispettano le normative, come nel caso in cui un operatore del Cup dice che non ci sono disponibilità di prestazioni, contravvenendo a quanto stabilito dalla legge.

Asterio Tubaldi