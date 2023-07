Visite, presentazioni e musica: un giorno di festa a Sarnano

Domenica 23 luglio sarà una festa per Sarnano. Con il sostegno della consigliera di parità della provincia Deborah Pantana le Sibille del borgo hanno organizzato una giornata di promozione culturale e paesaggistica del territorio, con visite, presentazioni e musica. Il programma prevede un ritrovo in via Aldo Moro da dove far partire una visita guidata, "Un filo di lana lungo la via Lauretana", a cura di Stefano Sebastianelli alle cascatelle per suonare con l’associazione musicale Monti azzurri ed imparare a riconoscere le erbe spontanee. Dopo il pranzo nelle strutture convenzionate, alle 15 a palazzo Sulplizi si terrà un incontro a cura di Simona Ripari sul tema Sibilla; a palazzo comunale nel frattempo musica e letteratura medievale dialogheranno grazie all’associazione "Verba et soni"; andrà poi in scena la presentazione con narrazione animata di Diego Mecenero e del suo volume "Le affascianti leggende dei monti Sibillini". Infine, dopo cena, spettacolo lungo le vie del borgo tra fate e folletti a cura di Manuela Recchi. "Le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche e culturali del nostro territorio vengono in questo evento messe in luce – dice il sindaco Luca Piergentili – grazie allo splendido operato delle Sibille del borgo Emanuela Leli e Brunella Trisciani, oltre che delle loro collaboratrici. E’ molto bello che questa promozione del territorio venga fatta da donne, che tra l’altro fanno impresa con gusto e capacità". "Lungo le vie del borgo racconteremo le donne con una serie di attività che specchiano appieno la potenzialità del territorio. È un evento godibile sia per chi vive a Sarnano, sia per chi viene da fuori", dice Emanuela Leli. "L’evento nasce per parlare della attività femminili nel corso dei secoli, dal Medioevo ai giorni nostri – afferma la consigliera Pantana –, coniugando il dialogo sul femminile alle bellezze di paesaggi specifici, aiutando non solo il turista a conoscere Sarnano, ma anche a chi la vive abitualmente a guardarla con occhi doversi". Durante tutta la giornata lungo le vie del centro storico ci sarà un percorso dedicato alle Sibille ambasciatrici del territorio.

Lorenzo Fava