Visite preventive per i tumori testa-collo. Primato dell’otorinolaringoiatria civitanovese

Al primo posto in Italia per numero di visite preventive dei tumori testa–collo. Questo lo straordinario risultato raggiunto dal reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Civitanova, diretto da Cesare Carlucci. Nella campagna di prevenzione nazionale "Make Sense Campaign edizione 2025", svoltasi a settembre, infatti, il team guidato dal primario ha effettuato ben 325 visite in due giornate, ad accesso libero e gratuito, organizzate negli ospedali di Macerata e Civitanova. Dietro all’Ast di Macerata, al secondo posto, segue un centro della Campania, con 316 pazienti visitati e, al terzo, un centro in Abruzzo con 192.

Il risultato dell’Ast di Macerata è tanto più significativo se rapportato alla folta partecipazione all’iniziativa di prevenzione: hanno aderito 149 centri, di cui 125 pubblici e 24 privati; tutte le regioni in Italia hanno avuto almeno un centro aderente, con la partecipazione straordinaria anche di un centro in Albania.

"Ringrazio tutti i miei collaboratori che si sono messi a disposizione dei cittadini offrendo visite e consulenze gratuite, il traguardo raggiunto è frutto di un proficuo lavoro di squadra" ha commentato Cesare Carlucci. "Lo straordinario successo di partecipazione ottenuto in questa iniziativa a livello nazionale dimostra come nei cittadini stia crescendo la consapevolezza dell’importanza della prevenzione per ridurre l’impatto dei tumori del distretto testa-collo e migliorare la salute e la qualità di vita" ha sottolineato il direttore generale dell’Ast di Macerata, Alessandro Marini.