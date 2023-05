Visite speciali per la Notte dei musei

Domani, in occasione della Notte dei musei, lo Sferisterio, i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e l’Infopoint di piazza della Libertà saranno aperti fino alle 23. Aperture straordinarie ma anche speciali visite guidate a cura di Sistema Museo: alle 19.30, infatti, sarà possibile partecipare a una visita guidata della torre civica al tramonto e alle 22 a una visita guidata in versione notturna. Alle 21, inoltre, è prevista una visita guidata by night dello Sferisterio. Le visite sono comprese nel costo del biglietto d’ingresso. La prenotazione è altamente raccomandata. Per tutte le informazioni è possibile contattare l’Infopoint Macerata al numero 0733060279 o inviare una mail a [email protected]

Il circuito museale, inoltre, aderisce anche alla Giornata Internazionale dei Musei di giovedì prossimo con una speciale attività gratuita riservata alle famiglie e ai bambini dai 6 ai 10 anni che si terrà alle 16.30 ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi. L’iniziativa rientra nell’ambito del Grand Tour Musei Marche 2023 per il quale è stato scelto il tema del benessere e della sostenibilità.

Il titolo dell’attività sarà infatti: "C’è un bosco nel museo!". Fiori, frutti e piante di ogni tipo sono nascosti nel palazzo, nei quadri appesi alle pareti, nelle decorazioni del soffitto e persino sulle finestre. Un tesoro incredibile da scoprire e da preservare! Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0733060279 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] In tutta la provincia sono tante le iniziative organizzate in occasione della Notte dei musei.

re. ma.