Visso e Enti Locali Attivano Servizio Autobus per Parco dei Sibillini

Oggi, per favorire l’accesso dei visitatori al Parco dei Sibillini e godere della Fioritura di Castelluccio, il Comune di Visso e gli enti locali di zona hanno attivato un servizio autobus per raggiungere il Pian grande dal versante marchigiano (MaddalenaPieve TorinaVissoCastelsantangelo sul Nera) con la gestione tecnica di Contram. Le fermate da Visso sono due: la nuova area commerciale (ex Park Hotel) e le Poste (incrocio via BattistiSP209) alle 9.30. La fermata a Castelsantangelo è nei pressi del ristorante Il Navigante alle 9.40. E’ attivo il collegamento anche daper Maddalena di Muccia (ex-motel Agip) con partenza alle 8.45 e daper Pieve Torina, pensilina partenza alle 9. Il bus di ritorno prevede la partenza da Castelluccio all’incrocio della strada per Forca di Presta (stesso luogo della discesa) alle 17. Il biglietto può essere acquistato a bordo del bus (pagamento in contanti). Info www.contram.it. Le biciclette potranno essere caricate a titolo gratuito nella bagagliera, fino ad esaurimento del posto.