Visso: hashish, cocaina e ottomila euro in contanti. Arrestato uno spacciatore

Visso, 7 luglio 2023 – Oltre tre chili e mezzo di hashish suddiviso in panetti, settanta grammi di cocaina in dosi da un grammo l’uno, ottomila euro in contanti provento dello spaccio e poi ancora bilancini di precisione e materiale per confezionare la sostanza. E’ questo quanto i carabinieri della stazione di Visso hanno sequestrato a un 33enne di Foligno trovato a bordo della sua auto lungo la provinciale che da Pieve Torina conduce a Visso.

Il primo controllo svolto su strada ha portato al rinvenimento di circa dieci dosi di cocaina e una di hashish. Con l’aiuto dei carabinieri di Foligno, si è quindi proceduto alla perquisizione all’abitazione dell’uomo, giungendo all’arresto del giovane e spezzando di fatto il canale di spaccio dell’entroterra maceratese.