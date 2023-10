Visso, il centro ancora zona rossa: "Serviranno 10 anni per riaprirlo"

"Là c’era la famosa trattoria Righetta, quello invece era il Comune. E qui venivano esposti i manoscritti di Giacomo Leopardi". Il sindaco di Visso, Gian Luigi Spiganti Maurizi, indica quei posti che furono e non sono più, e che oggi, testimoni silenziosi, raccontano la vita del passato di quella che era "la perla dei Sibillini". Prima di entrare in piazza passando dalla porta principale, sulla destra si vedono gli operai al lavoro. Una volta dentro, l’effetto è spettrale. Oggi, a 7 anni dalle scosse, il centro di Visso è ancora zona rossa. Però le cose iniziano a muoversi più velocemente. "Via Giacomo Leopardi sarà abbattuta – spiega il sindaco –, le demolizioni stanno andando avanti per aprire una via dove far passare auto e camion per la ricostruzione e dove verranno fatte tutte le opere di cantierizzazione". Quanto ci vorrà per vedere il centro riaperto? "Il commissario Guido Castelli ha parlato di 10 anni a partire da adesso – sottolinea il sindaco –. La gente non vede l’ora. A Visso ci sono quasi tutte seconde case di gente che veniva in villeggiatura e rianimava il paese". Il centro da 7 anni soffre di solitudine, ma non è stato abbandonato: una rinascita che abbraccia anche l’arte e la cultura. "Ho visto il progetto della nuova piazza, è bellissimo. Saranno esposte di nuovo tutte le opere di Leopardi, che al momento sono custodite nel caveau di una banca. Abbiamo anche le famose Sibille, saranno protagoniste di una mostra a San Severino. Poi c’è un dipinto di Paolo da Visso del 1500, ‘La Madonna col bambino’, tutte le pareti si sono rovinate ma quello è rimasto integro, l’abbiamo rimesso a posto con la Sovrintendenza, lo recupereremo. Abbiamo anche acquistato il palazzetto del ‘500 accanto alla biblioteca, potremmo realizzarvi un archivio". Uscendo dal centro, "siamo a buon punto, un 85% di lavori di ricostruzione è terminato, entro due o tre anni le case saranno tutte abitabili. Visso deve tornare a essere la perla dei Sibillini, com’era prima, sarebbe un controsenso cambiare qualcosa, è uno dei borghi medievali più belli dell’Alto Maceratese. D’estate qui si arrivava a contare 25-30mila abitanti, dobbiamo tornare a quei livelli". I ragazzi sono rimasti? "I giovani ci sono e si danno da fare, abbiamo anche 30 bambini tra nido e asilo". Ormai però la popolazione è scesa sotto i 1.000 abitanti. Ma a Visso c’è una grande voglia di andare avanti: rinascerà dalle ceneri, a due passi dal centro, la scuola Capuzi, quella che c’era è stata demolita: "L’architetto ha ripreso la forma della vecchia struttura. Il piano terra ospiterà i garage, il primo la materna e il nido con la cucina, al secondo piano ci sarà il Comune. I lavori dovrebbero iniziare entro la metà di novembre", sottolinea il sindaco. E ancora: "Abbiamo finanziato tutti e 7 i cimiteri delle frazioni (siamo partiti con quello di Cupi, mentre a Villa Sant’Antonio inizieremo per i primi di novembre),con il Pnrr abbiamo fatto la ciclopedonale della Valnerina, stiamo correndo per finire ul progetto". Anche nelle frazioni si procede spediti. "A Villa Sant’Antonio mancano le demolizioni di due abitazioni, a Borgo San Giovanni è stata demolita la parte centrale in zona rossa, ora resta solo una spianata di sassi". Uno dei grossi problemi è la mancanza di posti letto: "Il progetto per le ex carceri è stato finanziato, bene, a Visso ci vuole un albergo importante. Ora c’è solo qualche B&B, non sappiamo dove sistemare gli operai delle ditte che verranno da fuori per la ricostruzione, anche le aree per i container sono terminate, tutte usate per le casette".