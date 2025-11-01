Visso tra operai e cantieri: "La nostra piazza deve tornare a vivere"

S’ode rumore di trapani nella zona rossa di Visso, in centro storico. Svettano le gru e gli operai sono a lavoro. "Vogliamo ripartire dalla piazza, cuore di questo Comune", esordisce il sindaco Rosella Sensi, ex presidente della Roma Calcio. Indica Palazzo dei Priori, sede storica del municipio, dove da ragazzina andava a trovare il padre. "Qui ci sono tanti ricordi", dice. Anche nonno Silvio (dal 1960 al 1970) e papà Franco (dal 1985 al 1995), infatti, furono sindaci di Visso. "Stiamo lavorando per far tornare il paese com’era, innanzitutto nel rispetto dei concittadini – afferma –. E poi anche per mio padre e mio nonno, che amavano tanto, come me, questo territorio".

A inizio mese la conferenza dei servizi ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’aggregato di Palazzo dei Priori; sarà la prima opera pubblica a essere avviata in centro (ma non c’è ancora una data precisa di inizio lavori). L’intervento unitario ha un costo di 4.164.045 euro, da cui sono stati stralciati 500.000 euro per la realizzazione del tunnel di via Galliano, opera strategica completata nelle scorse settimane per consentire il passaggio dei mezzi da lavoro, creando le condizioni operative per l’apertura dei cantieri. "Il nostro auspicio è poter tornare presto a Palazzo dei Priori anche come Comune, restituendo a queste mura il ruolo che hanno sempre avuto nella vita della comunità – prosegue la Sensi –. La nostra squadra, un gruppo unito, si sta concentrando sui palazzi storici del centro per fare in modo che la piazza ricominci a vivere. Mi domando come mai, subito dopo il sisma, la ricostruzione non sia iniziata da qui".

Per gli aggregati della chiesa e Palazzo San Giacomo (5 milioni) e Palazzo Governatori (4,9 milioni) e il miglioramento sismico di Palazzo Varano (2,7 milioni) è prevista a breve l’approvazione del progetto di fattibilità. "Ci auguriamo che la partenza degli edifici pubblici sia da volano anche per quelli privati", aggiunge la Sensi. Proseguono intanto i lavori della scuola, del centro polivalente (che fungerà anche da palazzetto dello sport) e del museo civico diocesano-museo dei manoscritti leopardiani, nell’ex chiesa di Sant’Agostino. Per l’estate 2026 invece dovrebbe vedere la luce la chiesa del Santuario della Madonna di Macereto. In tutto il paese sono 684 le strutture private inagibili; sono state presentate 390 pratiche di ricostruzione (60% circa), autorizzate 290 (45% circa). Visso conta 144 cantieri in corso, il 21%, mentre quelli ultimati sono 130, il 19%. Le famiglie ancora fuori casa, tra chi percepisce il contributo di disagio abitativo, Cda (ex Cas), e chi vive nelle Sae, sono circa l’80%. "Spero che tra due-tre anni – dichiara la prima cittadina – molte persone tornino a vivere nelle loro case. Oltre alla ricostruzione c’è la resilienza e la volontà di offrire servizi, in particolare alle giovani coppie. Tra il 2024 e il 2025 sono nati dieci bambini a Visso, il trend è positivo e nelle zone montane non è cosa da poco. Il paese si sta ripopolando, abbiamo classi dalla materna in poi". Infine la sindaca tiene a sottolineare il dialogo con i cittadini nelle scelte dell’amministrazione: "Stiamo condividendo con loro quale può essere la futura destinazione delle aree Sae, una volta finita l’emergenza. Ci sono stati già un paio di incontri con l’architetto Marinelli dell’Università Politecnica delle Marche; tra le ipotesi, spazi verdi, strutture ricettive o sportive".