Vita e musica di Morricone a Ripe San Ginesio: Masciarelli e Trivellini

Il centro storico di Ripe San Ginesio si accende, ad agosto, con una serie di appuntamenti, promossi dall’amministrazione comunale e dalle associazioni locali. Questa sera, alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II, spettacolo "Quella volta che Ennio mi raccontò: vita e musica di Ennio Morricone" con Stefano Masciarelli e Diego Trivellini, organizzato con l’Unione montana Monti Azzurri. Una esibizione musicale innovativa, con una fisarmonica speciale che riproduce in pratica una grande orchestra sinfonica. I testi, curati da un amico personale di lunga data di Morricone, Massimo Cardinaletti, permettono di conoscere aspetti inediti e curiosi della vita del maestro. Si suoneranno i più famosi successi, oltre a numerosi arrangiamenti di musica leggera, come quelli scritti per Edoardo Vianello, Jimmy Fontana, Mina, Gino Paoli.

I fine settimana nel borgo proseguiranno anche con iniziative in collaborazione con le botteghe artigiane del centro, tra visite guidate, musei e laboratori aperti, musica live, dj set, aperitivi in piazza. La Pinacoteca comunale di arte contemporanea è aperta ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 20, con ingresso gratuito. Il museo presenta un allestimento rinnovato con un pregevole nucleo di opere dell’artista futurista Tullio Crali. Domenica 20 agosto, alle 21, nell’ambito di "Borghi in Jazz", si terrà il concerto di "Monia Angeli Trio", sempre in piazza Vittorio Emanuele II. "Il programma degli eventi estivi è vario, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età e di interessi Differenti - dice il sindaco Paolo Teodori -. Vogliamo offrire occasioni di svago, ma anche di crescita e arricchimento, fuori dai circuiti del turismo di massa e all’insegna delle esperienze autentiche che i nostri paesi permettono".

Lucia Gentili